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 МВФ прогнозирует пиковый спрос на нефть к 2041 году

Примерно к 2041 году мировой спрос на нефть может достичь своего пика, следует из доклада Международного валютного фонда по странам Персидского залива.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Причиной этого, как предполагается, станет рост эффективности расходования электроэнергии.

"Глобальный спрос на нефть достигнет пика в районе 2041 года на уровне примерно 115 млн баррелей в день, а затем продолжит снижаться", - следует из сообщения.

В случае если прогноз сбудется, в государствах Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива ощутимо изменится экономическая ситуация, следует из доклада. Кроме того, эти страны могут потратить накопленные сбережения, оценивающиеся в $2 трлн на настоящий момент, к 2034 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174336
 
 
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