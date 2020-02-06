 Треть украинских заробитчан готовы переехать в Польшу навсегда, – опрос

Об этом свидетельствует доклад "Украинцы на польском рынке труда: опыт, проблемы и перспективы", представленный на Форуме "Польша-Украина", передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

Согласно докладу, доля украинских трудовых мигрантов, которые заявляют о готовности навсегда переехать в Польшу, в период с 2018 по 2019 год увеличилась с 22% до 33%.

Одним из главных аргументов в пользу трудовой миграции по-прежнему остаются зарплаты, которые в Польше в среднем в 3,5 раза выше, чем в Украине.

По словам директора Отдела легализации трудоустройства компании EWL Марии Кузенко, с польским может конкурировать разве что немецкий рынок, но в Польше пока что проще легализировать свое трудоустройство.

"В последних кварталах 2019 года со стороны правительства были налажены процедуры трудоустройства иностранцев. Длительность этих процедур была существенно сокращена. Речь не идет об упрощении, но об ускорении процедур, когда решения выдаются в сроках, предусмотренных законодательством", – рассказала Кузенко.

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Отчет "Украинцы на польском рынке труда: опыт, проблемы и перспективы" был подготовлен компанией EWL и Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета.

Опрос, данные которого были использованы при составлении отчета, проводился в период с апреля по май 2019 года путем прямого интервьюирования с группой из 855 граждан Украины, которые приехали в Польшу на работу.