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 Фонд гарантирования выставил на аукцион пул активов шести банков

Фонд гарантирования вкладов выставит на продажу пул активов шести неплатежеспособных банков – АО "ВТБ Банк", АО "Дельта Банк", ПАО "Диамантбанк", АО "Родовид Банк", ПУАО "Фидобанк" и АО "Банк "Финансы и Кредит". Торги состоятся 12 марта 2020 года на площадке ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн".

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

Основа пула – почти 300 кредитов юридических и физических лиц, а также имущественные права и дебиторская задолженность. Средняя просрочка по кредитам – в среднем 7 лет. Общая сумма задолженности – 11,7 млрд грн.

Начальная цена пула активов – 2,322 млрд грн.

Аукцион пройдет по голландской модели с постепенным снижением цены в течение дня.

Среди объектов залога по кредитам – недвижимое имущество коммерческого назначения, жилая недвижимость и земельные участки. Их общая залоговая стоимость составляет более 467 млн грн.

Фонд гарантирования напоминает, что речь идет о продаже именно кредитов и прав требований, то есть долгов, а не непосредственно объектов недвижимости или имущества в залоге за ними. Это означает, что при покупке этих активов инвестор получает возможность работать с проблемными кредитами.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174289
 
 
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