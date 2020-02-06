 Власти Киева решили протестировать электронный билет спустя год после запуска

Как сообщает пресс-служба КГГА, для тестирования е-билета было отобрано 200 кандидатов, передает БизнесЦензор.

"За первый час отбора мы получили более 100 заявок, а в течение недели – более 3 тысяч. Поэтому мы решили увеличить количество е-тестировщиков до двухсот. Все они бесплатно получат Kyiv Smart Card и письмо-инструкцию", – отметил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.

По словам чиновника, условием участия в программе тестирования является использование различных видов общественного транспорта, внимание к технической стороне работы электронного билета и информирования киевлян в блогах о своих впечатлениях от сервиса.

"Таким образом мы хотим получить качественный обратную связь от пассажиров и совместно сделать единый электронный билет лучше и удобнее", – сказал Назаров.

Глава департамента КГГА уточнил, что среди отобранных е-тестировщиков – различные категории пассажиров по возрасту, полу и регулярности использования общественного транспорта.

При использовании е-билета в они будут обращать внимание на удобство во всех видах общественного транспорта, скорость работы турникетов и валидаторов, доступность карточки в точках продаж, оперативность и эффективность службы поддержки, способы пополнения карты, систему контроля карточки в приложении Kyiv Smart City.

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Как сообщалось, единый электронный билет для оплаты проезда в киевском муниципальном транспорте был запущен в тестовом режиме с 1 ноября 2018 года. В промышленную эксплуатацию система должна была быть запущена с ноября 2019 года.

Однако в октябре 2019 года КГГА отложила введение в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте до апреля 2020 года. В частности, не была вовремя обеспечена выдача электронных билетов студентам и ученикам образовательных учреждений столицы.