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Все про:Ахметов (932) банки (3743) прибыль (989)

 Банк Ахметова увеличил чистую прибыль до рекордных 2,6 миллиарда

Чистая прибыль "Первого Украинского Международного Банка" (ПУМБ) по итогам работы в 2019 году составила 2,62 млрд грн, превысив рекордный результат 2018 года (2 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Активы банка в прошлом году выросли до 55,4 млрд грн с 49,9 млрд грн годом ранее.

Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 января 2020 года составил 21,21% (требование НБУ – не менее 10%).

При этом норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами составлял 33,22% (требование НБУ – не более 25%).

По результатам стресс-теста, проведенного в 2019 году, ПУМБ не нуждался в дополнительном капитале.

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Как сообщалось, чистая прибыль ПУМБ по результатам 2018 года составил рекордные в истории банка 2 млрд грн, в 2,8 раза превысив результат 2017 года. Банк не выплачивал дивиденды по итогам 2018 года.

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем банка является Ринат Ахметов.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 января 2019 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 8 место (59,32 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174275
 
 
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