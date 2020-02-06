 Финансовый эффект от деятельности Совета бизнес-омбудсмена достиг 18 миллиардов

Об этом говорится в сообщении Совета, передает БизнесЦензор.

Кроме этого, Совет помог предпринимателям прекратить десятки случаев нарушений со стороны государственных органов, получить лицензии и разрешения, а также закрыть безосновательные уголовные дела.

Четыре блока жалоб (налоговые вопросы, действия правоохранителей, государственных регуляторов и Министерства юстиции) составляли 86% всех обращений:

Налоговые вопросы (62%). Против предыдущего квартала, количество жалоб этого крупнейшего блока уменьшилось на 4%. Предприниматели меньше жаловались на налоговые проверки, налоговые уголовные дела и аннулирования регистрации плательщика НДС. Единственный предмет, по которому возросло количество жалоб, – блокирование налоговых накладных. Многие компании жаловались на внесение их в список рисковых налогоплательщиков без конкретных объяснений со стороны госорганов.

Действия правоохранителей (12%). Относительно действий правоохранителей наблюдались различные тенденции обращений, в зависимости от органа. По сравнению с предыдущим кварталом, бизнес жаловался на процедурные злоупотребления и бездействие Национальной полиции. Также обращались по поводу уголовных дел, возбужденных Службой безопасности Украины. Вместо этого компании подали меньше жалоб относительно процессуальных злоупотреблений и возбужденных уголовных дел со стороны органов Прокуратуры.

Действия государственных регуляторов (9%). Если сравнить с третьим кварталом 2019 года и четвертым кварталом 2018 года, возросло количество обращений относительно неправомерных действий государственных регуляторов.

Действия Министерства юстиции. В то же время уменьшился объем жалоб на Министерство юстиции, хотя тенденции обращений по вопросам исполнительного производства и государственной регистрации были противоположными.

Подавляющее большинство (84%) заявителей РБО – украинские компании. Чаще всего обращались за помощью оптовики (27%), производители (16%), физические лица-предприниматели (10%), представители недвижимости и строительства (10%), а также агробизнеса и горнодобывающей промышленности (8%). Более трети обращений (39%) поступило из Киева.

В целом государственные органы выполнили 91% индивидуальных и 38% системных рекомендаций, предоставленных Советом. С целью поддержания конструктивного диалога с государственными органами, Совет подписал Меморандумы о партнерстве и сотрудничестве с Генеральной прокуратурой, Государственной налоговой и таможенной службами. Эти документы предусматривают рассмотрение сложных дел в рамках встреч совместных экспертных групп, в состав которых входят как представители госорганов, так и Совета.

"Согласно нашим рекомендациям по таможенным вопросам, Верховная Рада внесла изменения в Таможенный кодекс Украины, которые должны обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через украинскую границу. Согласно рекомендациям по борьбе с рейдерством, с целью недопущения совершения регистрационных действий с нарушением принципа территориальности, Верховная Рада приняла закон, известный как "Антирейдерский закон-2", который возобновил територіальність как один из принципов государственной регистрации прав. Оба закона вступили в силу в четвертом квартале 2019 года", – сказано в сообщении.

Более две трети обращений (72%), полученных Советом с начала работы поступило от малых и средних предприятий (МСП).