 Жители Львовщины с автономным отоплением уменьшат платежи за доставку газа

Согласно расчетам АО "Львовгаз", в течение первых трех месяцев этого года потребители, которые используют газ для отопления домов, будут платить на 40% меньше, чем в первом квартале 2019 года, передает БизнесЦензор.

В компании поясняют, что уменьшение расходов стало возможным благодаря внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа.

"За счет того, что плата за распределение (доставку) газа для потребителей стала фиксированной, даже зимой, когда использование газа увеличивается, размер платежа за доставку является постоянным. К примеру, домохозяйство во Львовской области, которое потребляет 1 469 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 396,6 грн вместо 672,3 грн", – сказано в сообщении.

Напомним, 24 декабря 2019 года НКРЭКУ утвердила новые тарифы для Оператора ГТС и операторов газораспределительных сетей (ГРС). Таким образом был завершен анбандлинг, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет, и осуществлено окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан к одному поставщику и имеет возможность выбора. В январе 2020 года потребители получили отдельные квитанции на оплату доставки газа.

Стоимость услуг доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит только от объемов потребления. За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с 1 октября до 30 сентября. Сумма кубов газа, потребленного за газовый год, умножается на утвержденный государственным регулятором тариф на распределение (доставку). Результат делится на 12 равных платежей, которые нужно платить ежемесячно в течение года.

АО "Львовгаз" занимается распределением природного газа через распределительные газопроводы на территории Львовской области. Это старейшее отечественное предприятие во своей отрасли, а также одно из крупнейших по уровню газификации.

Ежегодно компания транспортирует примерно 1,5 млрд кубометров природного газа потребителям Львовской области. Общая длина распределительных газопроводов в области составляет 24,71 тыс. км. Регулирование давления газа осуществляется с помощью 4 267 газорегуляторных пунктов и 72,78 тыс. домовых регуляторов.