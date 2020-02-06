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 "Укрэнерго" должно ограничить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси до минимума, – Оржель

Министерство энергетики и защиты окружающей среды ожидает, что оператор системы передачи электрической энергии НЭК "Укрэнерго" в ближайшее время подаст обновленный прогнозный баланс объединенной энергосистемы Украины, который среди прочего будет содержать сведенные к минимуму объемы импорта э/э из Российской Федерации и Беларуси.

Об этом заявил глава ведомства Алексей Оржель во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским посещения шахты "Межиричанская" (Червоноград Львовской области), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Позиция министерства по этому вопросу (импорту электроэнергии из РФ и Беларуси) известна. Есть письмо, где мы просим заблокировать импорт электрической энергии. Есть четкая позиция по этому вопросу. Новый баланс в настоящее время готовится. Было в 20 числах января совещание. Системный оператор "Укрэнерго" в ближайшее время должен подать баланс, в котором будет к минимуму – только в рамках операционной безопасности – сведена возможность импорта электрической энергии из России и Беларуси. Мы максимально сейчас загружаем наших собственных производителей", – сказал Оржель.

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Как сообщалось, согласно данным "Укрэнерго", фактические показатели импорта электроэнергии за полгода, с момента запуска в июле новой модели энергорынка, составили 2,7 млрд кВт-ч. В том числе из Беларуси было импортировано 851,3 млн кВт-ч (31,5% от общего объема импорта), из России – 286,26 млн кВт-ч (10,6%).

Напомним, Минэкоэнерго заложило в утвержденный в начале ноября прошлого года прогнозный баланс на 2020 год, рост импорта электроэнергии в 2,8 раза – до 4,14 млрд кВт-ч против ожидаемых на тот момент 1,488 млрд кВт-ч импорта по итогам 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174268
 
 
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