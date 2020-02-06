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Все про:акциз (124) сигареты (150) Philip Morris (17)

 Philip Morris оценила падение потребления сигарет в Украине в 12%

Табачная компания Philip Morris International Inc. (PMI) в 2019 году снизила отгрузку сигарет в Украине на 3% по сравнению 2018 годом в связи со снижением общего рынка, что частично компенсировалось увеличением общей доли рынка табакосодержащих изделий для нагрева.

Согласно годовому отчету PMI, общий объем рынка сигарет в Украине за 2019 год сократился на 12%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Среди причин сокращения рынка в компании указывают рост цен вследствие повышения акцизного налога, а также увеличение незаконной торговли.

По данным компании, в четвертом квартале 2019 года общий объем рынка сигарет в Украине снизился на 9,3%.

Отгрузка сигарет PMI в октябре-декабре снизилась на 2,5%. На показатели за четвертый квартал повлияли те же факторы, что и за год.

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Как сообщалось, ранее в Минэкономики объявили о планах представителей правительства и табачных компаний инициировать пересмотр установленного ранее графика повышения акциза на сигареты.

Напомним, ранее был установлен постепенный, ежегодный график повышения специфических ставок акцизного налога и минимального акцизного обязательства на табачные изделия с 2018 до 2025 года (в 2018 на 29,7%, а с 2019 до 2025 года включительно на 20% ежегодно).

Philip Morris International – один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках, продает их в 180 странах. В Украине компания работает более 20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174267
 
 
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