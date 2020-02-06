[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.57 27.02
 Транспорт
  752  0
Все про:Львов (502) порт (727) строительство (1333)

 Кабмин предложил инвесторам построить "Сухой порт" на Львовщине

Сухой порт на территории Львовской области может быть построен в течение пяти лет.

Это следует из информации, изложенной в Инвестиционном атласе, обнародованном Кабинетом министров Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

В презентации для инвесторов говорится, что логистический хаб "Сухой порт" Мостиска 2-Государственная граница будет расположен на территории площадью примерно 100 га.

Ожидаемый срок реализации проекта - 2026 год.

В Кабмине считают, что создание логистического хаба будет способствовать переносу части грузопотока с автодорог на железнодорожный транспорт, увеличит товарооборот, позволит снизить ставки на доставку от двери к двери.

Проект строительства сухого порта был анонсирован еще в 2017 году. Тогда прорабатывался статус земельных участков, которые могли быть выделены для создания логистического центра.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174266
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус ВР Гончарук_Алексей Донбасс законопроект Зеленский Кабмин Нацполиция Россия
 
 
 
 
 
 вверх