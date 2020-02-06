 Кабмин предложил инвесторам построить "Сухой порт" на Львовщине

Это следует из информации, изложенной в Инвестиционном атласе, обнародованном Кабинетом министров Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

В презентации для инвесторов говорится, что логистический хаб "Сухой порт" Мостиска 2-Государственная граница будет расположен на территории площадью примерно 100 га.

Ожидаемый срок реализации проекта - 2026 год.

В Кабмине считают, что создание логистического хаба будет способствовать переносу части грузопотока с автодорог на железнодорожный транспорт, увеличит товарооборот, позволит снизить ставки на доставку от двери к двери.

Проект строительства сухого порта был анонсирован еще в 2017 году. Тогда прорабатывался статус земельных участков, которые могли быть выделены для создания логистического центра.