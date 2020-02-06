 Нацкомиссия повысила тарифы на холодную воду на 20%

По данным НКРЭКУ, по заявкам предприятий было принято решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение в среднем на 21%, тарифов на централизованное водоотведение – на 23%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, тариф на водоснабжение АО "Киевводоканал" вырастет на 13,59% – с 9,86 грн за кубометр до 11,2 грн за кубометр (без НДС). Тариф компании на водоотведение вырастет на 6,28% – с 7,49 грн до 7,96 грн за кубометр.

Согласно материалам НКРЭКУ, предприятия аргументировали необходимость повышения тарифа ростом зарплат сотрудников, ростом цен на горюче-смазочные материалы, реагенты и электроэнергию.

Как сообщалось, в последний раз перед этим Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повышала тарифы ЧАО "Киевводоканал" на централизованное водоснабжение на 9,43% – до 9,86 грн за кубометр (без НДС) в ноябре 2019 года.