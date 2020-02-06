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Все про:Тарифы на воду (88) водоснабжение (75) НКРЭКУ (768) вода (67)

 Нацкомиссия повысила тарифы на холодную воду на 20%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 4 февраля утвердила повышение тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для 43 предприятий в среднем на 20%.

По данным НКРЭКУ, по заявкам предприятий было принято решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение в среднем на 21%, тарифов на централизованное водоотведение – на 23%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, тариф на водоснабжение АО "Киевводоканал" вырастет на 13,59% – с 9,86 грн за кубометр до 11,2 грн за кубометр (без НДС). Тариф компании на водоотведение вырастет на 6,28% – с 7,49 грн до 7,96 грн за кубометр.

Согласно материалам НКРЭКУ, предприятия аргументировали необходимость повышения тарифа ростом зарплат сотрудников, ростом цен на горюче-смазочные материалы, реагенты и электроэнергию.

Как сообщалось, в последний раз перед этим Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повышала тарифы ЧАО "Киевводоканал" на централизованное водоснабжение на 9,43% – до 9,86 грн за кубометр (без НДС) в ноябре 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174265
 
 
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Просто супер. У нас в Первомайске Николаевской обл вода уже по 37 грн. Боюсь представить сколько она будет стоить.
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Многие шибко умные бойлерами пользуются, вот они и решили стоимость холодной к стоимости горячей подтягивать)
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Как говорят порохоботы, чем выше цены тем лучше. Налоги должны быть побольше чтобы было пенсионерам больше пенсии. Так что иди строй будку нищеброд.
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ув. хотите вернуть брежневские времена? - НЕПОЛУЧИТСЯ!
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Когда Парашенко вводил безумные штрафы и запреты на евробляхеров прировняв их чуть ли ни к террористам то все весело его поддержали и даже хвалили мол нужно сжигать все б/у авто из Европы, вместо того чтобы поддержать. Ну теперь закручивайте краны на узел и идите снегом обтирайтесь. Вас тоже никто не поддержит.
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