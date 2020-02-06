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Все про:OTP (13) банки (3743) прибыль (989)

 Дочерний банк венгерского OTP получил 2,5 миллиарда чистой прибыли

Чистая прибыль "ОТП Банка" по итогам 2019 года выросла до 2,54 млрд грн, по сравнению с 2,23 млрд грн годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Активы банка в прошлом году выросли на 16% – до 44,9 млрд грн.

Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 января 2020 года составил 23,54% (требование НБУ – не менее 10%).

По результатам стресс-теста, проведенного в 2019 году, "ОТП Банк" не нуждался в дополнительном капитале.

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"ОТР Банк" принадлежит венгерской группе OTP Bank, которая купила украинский банк в 2006 году у группы Raiffeisen.

"ОТП Банк" выступает флагманом банковской группы OTP, в состав которой также входят ООО "КУА "ОТП Капитал" и ООО "ОТП Лизинг".

Согласно данным Y<E, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов "ОТП Банк" занимал 11 место (42,03 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174258
 
 
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