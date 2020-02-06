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 Прибыль дочернего банка американского Citi в Украине превысила 2,2 миллиарда

Чистая прибыль АО "Ситибанк" по итогам работы в 2019 году увеличилась до 2,2 млрд грн, по сравнению с 1,4 млрд грн годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Активы банка в прошлом году выросли на 26,6% – до 31,4 млрд грн.

Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 января 2020 года составлял 58,05% (требование НБУ – не менее 10%).

По результатам стресс-теста, проведенного в 2019 году, "Ситибанк" не нуждался в дополнительном капитале.

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"Ситибанк" основан в 1998 году, является дочерним банком американского Citibank NA.

Крупнейшими акционерами кредитно-финансового учреждения являются Citibank Overseas Investment Corporation (67%) и Citicorp Leasing International LLC (33%).

Согласно данным Нацбанка, на 1 июля 2019 года "Ситибанк" по размеру общих активов занимал 15 место среди 76 банков.

По данным НБУ, "Сититбанк" в 2018 году получил 1,41 млрд грн чистой прибыли.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174255
 
 
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