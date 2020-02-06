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 Дворец культуры завода Фирташа в Черкассах выставили на продажу за 37 миллионов

На электронный аукцион OpenMarket (Государственное предприятие "СЕТАМ") выставлено арестованное помещение Дворца культуры в Черкассах площадью 10 656,4 кв. м со стартовой ценой 37,02 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ГП "СЕТАМ", аукцион по продаже объекта запланирован на 4 марта, передает БизнесЦензор.

Дворец культуры "Дружба народов" находится в собственности ПАО "Азот", входящего в корпорацию Ostchem, которая принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу.

"Дружбу народов" реконструировали в 2012 году. Открытие обновленного дворца культуры состоялось 8 сентября 2012 года и было приурочено к 50-летию со дня закладки Черкасского "Азота".

"Благодаря мощностям – площадям и техническому оснащению дворец лучшим образом приспособлен для проведения массовых мероприятий – концертов, выставок, ярмарок, аукционов различного профиля, поэтому этот лот обязательно заинтересует инвесторов", - отметил генеральный директор госпредприятия Виктор Вишнев.

Дворец культуры завода Фирташа в Черкассах выставили на продажу за 37 миллионов 01

Дворец культуры завода Фирташа в Черкассах выставили на продажу за 37 миллионов 02

Дворец культуры завода Фирташа в Черкассах выставили на продажу за 37 миллионов 03

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174250
 
 
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