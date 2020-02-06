 Украина может завершить отопительный сезон с запасами угля в 3 миллиона тонн, – Оржель

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским посещения шахты "Межиричанская" (город Червоноград, Львовской области), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы выходим из отопительного сезона с 3 млн тонн угля на складах. Он не отработан. Сейчас период, когда идет максимальная нагрузка на энергосистему, но 3 млн тонн у нас остается на складах. Это и пожароопасно, и мы реально отрабатываем и оплачиваем авансом за уголь, но мы его не отрабатываем на станциях", – сказал Оржель.

Согласно обнародованным Министерством энергетики и защиты окружающей среды данным, по состоянию на 6 февраля запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 2,71 млн тонн.

Напомним, из отопительного сезона 2018/2019 Украина вышла с запасами угля на складах ТЭС и ТЭЦ в 1,71 млн тонн.