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 Криклий анонсировал запуск туристического теплохода из Киева в белорусский Мозырь

В конце апреля планируется запустить туристический водный маршрут из Киева в белорусский Мозырь по Днепру и Припяти.

Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры по итогам встречи министра Владислава Криклия с министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексеем Авраменко, передает БизнесЦензор.

"Идет активная работа по организации туристического маршрута водным транспортом Киев - Мозырь - Киев с использованием судна "Рассвет", которое принадлежит ГП "Администрация речных портов". Готовность судна к выходу в рейс планируется на конец апреля 2020 года", – сказано в сообщении.

В министерстве отмечают, что проект по восстановлению международного речного пути Е-40 из Украины в Беларусь вышел на стадию практической реализации.

"Работы по черпания и доведение судоходных глубин до необходимого уровня, а также другие мероприятия, планируется начать с открытием навигации", – заявил Владислав Криклий.

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Глава Мининфраструктуры также сообщил, что на 2020 год украинской стороной запланировано расширение зоны Речной информационной службы от г. Вышгород до границы с Республикой Беларусь. До конца 2021 года предусмотрены меры по обеспечению радиосвязи в диапазоне морской подвижной службы.

Белорусский Мозырь находится на берегу реки Припять примерно в 120 км от места ее впадения в Днепр.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174239
 
 
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