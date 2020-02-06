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 Зеленский назначил нового главу Львовской области (обновлено)

Главой Львовской областной администрации назначен бизнесмен Максим Козицкий.

Как передает БизнесЦензор, нового главу ОГА представил президент Владимир Зеленский во время визита во Львовскую область.

Соответствующий указ №43/2020 от 5 февраля также обнародован на сайте главы государства.

В присутствии журналистов президент вручил Козицкому удостоверение и приказ о назначении. Представление нового главы ОГА транслировалось на странице Офиса президента в сети Facebook.

Еще в конце декабря 2019 года 38-летний львовский бизнесмен Максим Козицкий зарегистрировал на сайте НАПК декларацию как кандидат на должность главы Львовской ОГА, сообщало издание Zaxid.net.

Козицкий до недавнего времени был директором компании "Эко-Оптима" и целого ряда других фирм в сфере альтернативной энергетики, руководство которыми в января 2020 года передал отцу Зиновию Козицкому, оставшись конечным бенефициаром этих компаний.

"Эко-Оптима" занимается производством электроэнергии из альтернативных источников – с помощью ветровых и солнечных электростанций.

Отец Максима Козицкого – известный львовский бизнесмен. Кроме альтернативной энергетики, он занимается добычей нефти и газа.

Напомним, Максим Козицкий был одним из трех кандидатов на пост главы ЛОГА, которых в июне 2019 выдвинул на обсуждение Владимир Зеленский, однако тогда президент назначил юриста Маркияна Мальского.

В декабре 2019 года Зеленский во время заседания Совета развития регионов и общин уволил председателя Львовской ОГА Маркияна Мальского, а также главу Закарпатской ОГА, объяснив, что не увидел никаких результатов их работы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174236
 
 
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