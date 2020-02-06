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 "Райффайзен Банк Аваль" показал 4,8 миллиарда чистой прибыли

"Райффайзен Банка Аваль" по итогам работы в 2019 году получил прибыль в сумме 4,75 млрд грн, по сравнению с 5,09 млрд грн в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Заявленный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 января 2020 года составил 19,13% (требование НБУ – не менее 10%).

По результатам стресс-теста, проведенного в 2019 году, "Райффайзен Банк Аваль" не нуждался в дополнительном капитале.

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Как сообщалось, ПАО "Райффайзен Банк Аваль" в 2018 году увеличило чистую прибыль на 13,9% по сравнению с 2017 годом – до 5,09 млрд грн. Из этой суммы на выплату дивидендов банк направил 3,56 млрд грн.

"Райффайзен Банк Аваль" основан в 1992 году. По его данным на 1 января 2019 года, Raiffeisen Bank International владел 68,27% уставного капитала финучреждения, ЕБРР – 30%.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Райффайзен Банк Аваль" на 1 января 2019 года по размеру общих активов занимал 5 место (83,664 млрд грн) среди 77 действующих в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174230
 
 
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