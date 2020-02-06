 Топ-менеджер Deutsche Bahn прокомментировал сотрудничество с "Укрзализныцей"

Об этом член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла сообщил в интервью Deutsche Welle после подписания меморандума с "Укрзализныцей", передает БизнесЦензор.

"На начальном этапе речь идет действительно о консультировании. В зависимости от того, насколько оно будет успешным, пойдет речь о последующих шагах. Говорить о руководстве компанией "Укрзализныця" не имеет смысла, если на начальном этапе консультирования стороны не смогут достичь совместных результатов", – сказал топ-менеджер Deutsche Bahn.

"Если консультирование будет иметь хороший результат, можно будет задуматься о том, чтобы некоторые менеджеры нашей компании поддержали менеджмент украинской компании в вопросах ее руководства. При этом руководство компанией "Укрзализныця" будет по-прежнему осуществляться самими украинцами, а наши менеджеры будут только поддерживать их работу", – добавил Пофалла.

Представитель руководства немецкой компании уточнил, что после подписанного меморандума между Deutsche Bahn и "Укрзализныцей" будет разработан конкретный план, какого рода консультации будут предоставлены.

"Следующим шагом станет то, что компании Deutsche Bahn и украинские железные дороги должны будут встретиться при участии компании DB Engineering&Consulting, чтобы обсудить, как может быть создан подобный проект и к какому времени что необходимо будет сделать. Эти вопросы постараются прояснить в ближайшее время", – сообщил Порфалла.

Топ-менеджер Deutsche Bahn напомнил, что непосредственно сотрудничать с "Укрзализныцей" будет подразделение DB Engineering&Consulting, которое предоставляет подобные консультации с 1966 года.

"Наша компания DB Engineering&Consulting работает по всему миру – однако она консультирует и нас самих здесь, в Германии. Это предприятие осуществляет для нас планирование. У нас есть похожие проекты в отдельных странах – в Казахстане и других государствах, где мы ведем подобную консалтинговую деятельность, которая должна теперь начаться и здесь, в Украине", – добавил Порфалла.

Читайте также: Кабмин создал рабочую группу для обсуждения сотрудничества с Deutsche Bahn

Как сообщалось, 5 февраля АО "Укрзализныця", национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG и компания DB Engineering&Consulting GmbH подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства по развитию "Укрзализныци".

Как уточнили в пресс-службе Мининфраструктуры, конкретные границы и дальнейшие условия сотрудничества между компаниями будут согласованы в рамках отдельного Соглашения о стратегическом партнерстве. На начальном этапе стороны изучат состояние компании и составят Дорожную карту изменений. На этапе реализации проекта будут назначены руководители, ответственные за внедрение стратегической дорожной карты. Он продлится до 31 декабря 2020 года.

После этапа реализации, с 1 января 2021 года, начнется управленческий этап, во время которого компания DB E&C будет предоставлять "Укрзализныци" поддержку в сфере управления согласно Ключевыми показателями эффективности.