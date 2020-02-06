 МАУ за год перевезла 8 миллионов пассажиров

Об этом сообщили avianews.com в авиакомпании, передает БизнесЦензор.

Снижение данного показателя произошло на фоне изменения полетной программы осенью 2019 года с целью возвращения авиакомпании в зону прибыльности.

По итогам года МАУ зафиксировала рост показателей перевозок на внутренних, дальнемагистральных и чартерных рейсах и незначительный спад на среднемагистральных международных направлениях.

На чартерных рейсах в 2019 году авиакомпания перевезла 1,03 млн пассажиров (+15,4%), на дальнемагистральных – 662,7 тыс. пассажиров (+9,7%), на внутренних – 960,4 тыс. пассажиров (+2,3%), на международных среднемагистральных рейсах – 5,31 млн пассажиров (-4,7%).

Общее число выполненных рейсов в 2019 году составило 58,6 тыс., что на 4,6% меньше, чем в 2018 году. Средняя загрузка кресел улучшилась на 1,3 процентных пункта и составила 81,8%. Максимальная загрузка 92,1% зафиксирована на чартерных рейсах, далее с результатом 80,8% следуют среднемагистральные международные рейсы, дальнемагистральные рейсы –79,6% и внутренние рейсы – 79,1%.

Доля транзита в пассажиропотоке МАУ в 2019 году составила 50,5%, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 52,6%.

По итогам 2019 года МАУ сохранила лидирующие позиции по объему перевозок. Занявшая второе место Azur Air Ukraine перевезла в прошлом году 1,74 млн пассажиров, третье место SkyUp - 1,7 млн. пассажиров.