 Власти Киева отдали 730 миллионов за ремонт 4 км Столичного шоссе на протяжении 6 лет

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно тендерной документации, до конца 2026 года, то есть за шесть лет, отремонтируют участок Столичного шоссе длиной около 4 км от моста через реку Вита до деформационного шва эстакады на пересечении с проспектом Науки.

В частности, выполнят дорожные работы, отремонтируют три подземных пешеходных перехода, защиту существующих инженерных сетей, освещение, дождевую канализацию, хозяйственно-питьевой водопровод и хозяйственно-бытовую канализацию.

Гарантийный срок на основание дорожной одежды составляет 10 лет, а на покрытие из асфальтобетона и плитки – пять лет. Работы будут оплачивать в течение десяти дней.

Цена сделки на четверть ниже ожидаемой стоимости закупки в 980,7 млн грн.

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Конкурентами победителя тендера на торгах были ООО "Данко", ООО "Онур Конструкцион Интернешнл", ООО "Автомагистраль-Юг" и ООО "Киевдорстрой". При этом сначала заказчик не допустил к аукциону "Данко" и "Строительную компанию-ВР" из-за претензий к документам, но они вернулись на тендер через АМКУ, потому что заказчик не доказал наличие нарушений.

На момент аукциона учредителями столичной "Строительная компания-ВР" были директор Виктор Вертецкий и Роман Донченко. Однако 29 января 2020 года в состав учредителей вошло львовское ООО "Компания по управлению активами "Портфельные инвестиции", которое действует в интересах ЗПНВИФ "Портфель Оптимальный".

В реестре нет данных о конечном бенефициаре "Строительной компании-ВР". А сама КУА "Портфельные инвестиции" также имеет доли в ООО "РДКЗ", ООО "ПО Богуславский гранит", ООО "Каменщик" и ООО "НПО "Промвпровадження".

Победитель является учредителем ООО "Проект-ВР". Он арендует или привлекает большинство техники у вышеупомянутого "НПО "Промвпровадження", ООО "Амструд", ООО "Лубенское ДСУ-9", ООО "Термосантехсервис", ООО "Дорстрой Сервис", ООО "А.С.Трейд", ООО "Эридон строй" и ФЛП Гелла Тамара Петровна и арендует базу в ЧАО "Трест Киевподземдорстрой-2".

Всего с 2016 года фирма выиграла подрядов преимущественно у "Киевавтодора" на 894,2 млн грн.

Она фигурирует в уголовных делах. Одно дело касается возможного присвоения служащими фирмы и Департамента ЖКХ Белоцерковского горсовета в 2017-2018 годах бюджетных средств на капремонте и реставрации проспекта Князя. В материалах другого дела речь идет о возможном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.