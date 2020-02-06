 25% школьных меню не соответствуют нормам, – Госпродпотребслужба

Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы, передает БизнесЦензор.

Так, около 20% примерных меню не были согласованы и были направлены на доработку. При этом в рамках указанной работы специалисты Госпродпотребслужбы анализировали ежедневные меню-расписания для питания детей в учебных заведениях. Всего было обработано почти 8 тыс. таких меню, из них у 25% выявлены нарушения по выполнению норм натурального питания.

Как отметила врио главы Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко, несоблюдение перспективных меню в учебных заведениях вызвано, в частности, ограниченным ассортиментом пищевых продуктов в учебных заведениях.

Также, по данным государственного санитарного-эпидемиологического надзора, в прошлом году в учреждениях общего среднего образования нормы питания в среднем выполнялись только на 64-83%.

В рационе питания детей недостаточно молока, масла сливочного, сметаны, сыра кисломолочного, яиц, фруктов, соков, овощей, рыбы, мяса (выполнение норм питания по основным продуктам животного происхождения обеспечено лишь на 40-60%). Калорийность суточного рациона преимущественно обеспечивается за счет продуктов с высоким содержанием углеводов (сахар, крупы, макаронные изделия, растительное масло), вследствие чего не соблюдается необходимое соотношение в питании детей биохимических составляющих рациона (белки, жиры, углеводы), что свидетельствует о нерациональном и несбалансированном питании детей.

В течение 2019 года постоянно проводился лабораторный контроль качества питания детей в учреждениях общего среднего образования, в частности исследованы: 1778 проб готовых блюд на калорийность (отклонение в 11% проб); 6105 проб пищевых продуктов по микробиологическим показателям (отклонение в более 6% проб); 593 пробы пищевых продуктов на качество термической обработки (отклонение в 2,7% случаев); 7687 проб питьевой воды по микробиологическим показателям (отклонение в 15% проб).

Как отметила во время совещания Шевченко, Госпродпотребслужба держит на постоянном контроле вопрос надлежащей организации питания детей в учебных заведениях, соблюдение питьевого режима, соблюдение требований санитарного законодательства. Так, постоянно предоставляются рекомендации по составлению тендерной документации для закупки пищевых продуктов и предоставления услуг по питанию детей о наличии эксплуатационного разрешения или государственной регистрации мощности по производству и/или обращения пищевых продуктов у поставщиков. Также принимаются меры для улучшения материально-технической базы столовых учреждений образования, состояния организации питания учащихся и воспитанников.

Кроме того, по результатам паспортизации пищеблоков детских учреждений определены первоочередные мероприятия по укреплению их материально-технической базы, улучшение организации питания детей в организованных коллективах и внедрение современных блюд в течение 2020 года.

Данное направление признано одним из приоритетных в деятельности Госпродпотребслужбы.