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 "Укрсиббанк" получил 2,6 миллиарда чистой прибыли

Прибыль "Укрсиббанка" по итогам работы в 2019 году составила 2,58 млрд, по сравнению с 2,66 млрд грн в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Активы банка в прошлом году выросли с 52 млрд грн до 53,8 млрд грн.

Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 января 2020 года составил 24,13% (требование НБУ – не менее 10%).

По результатам стресс-теста, проведенного в 2019 году, "Укрсиббанк" не нуждался в дополнительном капитале.

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Как сообщалось, чистая прибыль "Укрсиббанка" в 2018 году составила 2,67 млрд грн. Из этой суммы 2,53 млрд грн были направлены на выплату дивидендов. За 2017 год банк начислил 1,2 млрд грн дивидендов.

"Укрсиббанк" основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция), владеющий 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития – 40%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (55,59 млрд грн) "Укрсиббанк" занимал 9 место среди 76 действовавших банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174210
 
 
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