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Все про:АЗС (686) бензин (408) цены (1229) дизтопливо (593)

 Крупные сети АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо

В ряде сетей АЗС розничные цены на дизельное топливо 6 февраля снизились на 10-60 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сети AMIC, "БРСМ-Нафта" и "Укр-Петроль" снизили цены на дизтопливо на 20 копеек за литр – до 25,99 грн, 23,42 грн и 24 грн соответственно.

Стоимость дизтоплива в сети KLO снизилась на 60 копеек – до 25,79 грн/л.

На 10 копеек дизтопливо подешевело на станциях Chipo.

Кроме того, в сетях "БРСМ-Нафта", Chipo, "Укр-Петроль", Mango на 8-30 копеек за литр подешевели бензины.

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Напомним, в период со 2 декабря 2019 года по 5 февраля 2020 года средние цены на бензин и дизельное топливо снизились на 2,03-2,20 грн/л.

Со второй декады января снижение цен дизельного топлива на АЗС приостановилось из-за роста цен в оптовом сегменте, неопределенной ситуации с поставками из Беларуси и общей напряженности на мировом рынке нефти.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174206
 
 
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