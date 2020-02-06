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 Акции Tesla упали после рекордного роста из-за вызванных новым вирусом проблем в Китае

Акции Tesla упали на 17%, прервав мощное шестидневное ралли, после того, как один из топ-менеджеров компании предупредил о задержках поставок автомобилей Model 3 на заводе в Шанхае из-за вспышки коронавируса.

Как отмечает Reuters, давление на акции производителя электромобилей также оказали комментарии аналитиков, считающих котировки ценных бумаг завышенными, передает БизнесЦензор.

В то же время акции Tesla все еще более чем на 25% выше по сравнению с уровнем неделей ранее, до того, как компания отчиталась о второй квартальной прибыли подряд.

Вице-президент Tesla Тао Лин сообщил в социальной сети Weibo, что поставки автомобилей с нового завода в Шанхае будут временно отложены и что компания планирует возобновить производство 10 февраля.

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Завод стоимостью $2 миллиарда занимает одно из центральных мест в плане главы компании Илона Маска произвести более полумиллиона автомобилей в этом году.

Согласно данным Refinitiv, сейчас рекомендация девяти аналитиков для акций Tesla – "покупать", 11 аналитиков – "нейтральная", 15 аналитиков – "продавать". Усредненный ценовой ориентир аналитиков – $390 за акцию.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174203
 
 
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