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 Рада разблокировала подписание закона о повышении лимитов для "упрощенцев" в 3 раза

Верховная Рада отказалась отменить принятие закона о внесении изменений в Налоговый кодекс с целью выполнения Плана противодействия практикам размывание налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).

Как передает БизнесЦензор, за принятие внесенного депутатами от фракции "Европейская солидарность" постановления №1210-п об отмене решения о принятии закона во втором чтении проголосовали 84 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах.

Таким образом, закон может быть направлен на подпись председателю парламента, а затем –президенту.

Как сообщалось, 16 января Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1210, разработанный с целью имплементации Плана противодействия размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (План BEPS), а также усовершенствования администрирования налогов.

Ко второму чтению в законопроект был внесен ряд поправок, расширяющих сферу его действия.

Так, приняв закон, Рада повысила объем дохода предпринимателей на упрощенной системе налогообложения первой-третьей групп до 1-7 млн грн в год, ввела налогообложение жидкостей для электронных сигарет, а также отменила так называемые "соевые правки Хомутынника".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174196
 
 
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