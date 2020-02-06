 "Райффайзен Банк Аваль" не смог получить договор для участия в программе льготных кредитов

Об этом глава правления банка Александр Писарук сообщил в ходе ежегодной общей встречи Европейской бизнес ассоциации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Райффайзен Банку Аваль" очень интересно принять участие в программе. Но, к сожалению, на сегодня мы даже не получили проекта договора с правительством, который бы четко устанавливал требования к участникам этой программы, на каких условиях мы можем выдавать эти кредиты", – сказал Писарук.

Бакнир пояснил, что такой документ должен регламентировать, в частности, требования к заемщикам, условия работы механизма компенсации.

"Это любой банк должен понимать для того, чтобы присоединиться к программе", – подчеркнул Писарук.

"То есть мы хотим, но нет договора. Таким образом, как госбанки начали кредитовать, это большой для нас вопрос. Может, они получили договор. Нам бы хотелось надеяться, что это не какая-то сегрегация между государственными и частными банками, но у нас нет документов", – добавил глава правления банка.

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Как сообщалось, в начале недели государственные банки начали выдавать кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". В рамках программы предприниматели могут получить кредит на развитие бизнеса сроком до пяти лет в размере до 1,5 млн грн под 5-9% годовых.

По предварительным оценкам правительства, участие в программе смогут принять около 50 тысяч заемщиков.