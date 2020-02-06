[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.57 27.02
 Транспорт, Ритейл
  231  0
Все про:авто (2207) электромобиль (439)

 Продажи электромобилей в Украине выросли в январе на треть

Продажи электромобилей в Украине за январь 2020 года увеличились на треть в сравнении с январем 2019 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ассоциации "Укравтопром" сообщает БизнесЦензор.

"В первый месяц 2020 года украинцы приобрели 587 легковых автомобилей на электрической тяге, что на треть больше, чем годом ранее", - сообщает "Укравтопром".

Рост был обеспечен за счет увеличения регистраций автомобилей, бывших в эксплуатации (+37%), в то время как спрос на новые электромобили немного снизился (-5%).

В результате доля новых машин на январском рынке легковых электромобилей составила 6% против 8% в 2019 г.

Объемобразующей моделью на рынке электрокаров продолжает оставаться Nissan Leaf. В январе 216 Лифов получили украинские номера.

Со второго по четвертое места в рейтинге заняли автомобили американской компании Tesla: Model S – 58 шт., Model 3 – 41 шт. и Model X – 34 шт.

Замыкает январскую пятерку самых популярных в Украине электромобилей – Сhevrolet Bolt, который выбрали 32 автомобилиста.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174191
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус ВР Гончарук_Алексей Донбасс законопроект Зеленский Кабмин Нацполиция Россия
 
 
 
 
 
 вверх