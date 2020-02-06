 Суд обязал провайдеров заблокировать сайты букмекерской компании Favorit Sport

Об этом говорится в определении Днепровского райсуда столицы, передает БизнесЦензор со ссылкой на НВ Бизнес.

В частности, суд принял решение наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Интернет при использовании веб-ресурсов Favbet/"Фаворит Спорт", и обязал всех интернет-провайдеров, которые осуществляют деятельность на территории Украины и включены в реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций, закрыть к этим сайтам доступ.

Следствие выступило с ходатайством об аресте сайтов в рамках уголовного дела, открытого в январе 2016 года.

Согласно материалам дела, неустановленные следствием лица организовали "деятельность, связанную с организацией, проведением и предоставлением возможности доступа к азартным играм на компьютерных симуляторах, в электронном (виртуальном) казино независимо от места расположения сервера, то есть – игорный бизнес, в нежилых помещениях".

По версии следствия, должностные лица ООО "Лаки Ленд" создали "преступные схемы по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах путем использования фиктивных предприятий и организации занятия игорным бизнесом под видом распространения государственных лотерей". Для реализации преступных схем использовался ряд интернет-ресурсов.

"Есть достаточные основания полагать, что имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании вышеуказанных веб-ресурсов, используются в качестве совершение уголовного преступления, а поэтому возникла необходимость в наложении ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании указанных веб-ресурсов, с целью сохранения вещественных доказательств и пресечения совершения уголовных преступлений", – говорится в ходатайстве.

Суд согласился с доводами следователя и наложил арест на 86 ресурсов, среди которых как субдомены favbet.com и favorit.com.ua, так и сайты favbet. by, favbet. eu, favbet. hr, favbet. ro и другие.

Согласно данным Единого реестра судебных решений, ранее следствие уже дважды обращалось с ходатайством о блокировке доступа к ресурсам Favbet/"Фаворит Спорт", но оба раза суд отказывал.

Как отмечает отраслевое издание ain.ua, по состоянию на 6 февраля все сайты из указанного в решении суда списка по-прежнему доступны. Кроме того, на них появился баннер "Игра продолжается здесь" — он ведет на favbet777.com, который не указан в предыдущих материалах дела.

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Как сообщалось, ранее в офисах беттинговой компания FAVBET, которая работает в Украине под брендом Favorit Sport, прошли обыски. При этом в самой компании проведение следственных действий отрицали, а в прокуратуре затем их официально подтвердили.

При этом не известно о любых действиях правоохранителей в отношении крупнейшего конкурента FAVBET - беттинговой компании Pari Match.

Напомним, в сентябре 2016 года силовики обыскали 28 офисов "Фаворит спорт" и Favbet, а также по месту жительства сотрудников компании, изъяли около 1000 компьютеров и серверов.

Букмекерская компания проходила по делу о незаконности игорного бизнеса и финансирования терроризма, которое вела СБУ. В то же время обыскивались и провайдеры, где хостились сайты "Фаворит Спорт".

Сейчас в парламенте готовится ко второму чтению проект закона, который легализует в Украине игорный бизнес, в том числе — онлайн-беттинг, которым занимается "Фаворит Спорт".

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