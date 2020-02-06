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 На территории Космического агентства и завода "Арсенал" проходят обыски

На территории Государственного космического агентства и государственного предприятия завод "Арсенал" в Киеве проходят обыски.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госкосмоса сообщает БизнесЦензор.

"Основание: расследование по растрате имущества государственным предприятием завод "Арсенал", начатое в 2019 году. ГКС тесно сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую документацию", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Кабмин 4 ноября 2019 года уволил председателя Государственного космического агентства Павла Дегтяренко, занимавшего эту должность с августа 2017 года.

Кабинет министров на заседании в пятницу, 24 января, назначил председателем Государственного космического агентства Владимира Усова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174182
 
 
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