 Госгеокадастр запустил электронную проверку заявлений на регистрацию земельных участков. ИНФОГРАФИКА

Об этом в телеграм-канале сообщил премьер Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор.

"Заработала бесплатная функция проверки обменных XML-файлов, необходимых для регистрации земельных участков. Уровень отказов в регистрации сократится до 4%", - сообщил Гончарук.

Обменный XML-файл - это электронный документ, на основе которого вносятся сведения в систему Государственного земельного кадастра, он формируется и подписывается электронной цифровой подписью сертифицированного инженера-землеустроителя.

"Отныне, если вы подаете документы для регистрации земельного участка, ваш файл может быть автоматически проверен программой и вы получите обратную связь с перечнем ошибок, которые вы допустили. Раньше люди могли месяцами не получать ответа, а в случае обратной связи им не сообщалось о том, какую именно ошибку в файле они допустили", - сообщил Гончарук.

При подаче электронного заявления на государственную регистрацию земельного участка предусмотрена возможность сделать ссылку на протокол проверки обменного файла. Также есть возможность с QR-кодом проверить валидность файла.

"Это еще один шаг к прозрачной работе Госгеокадастра и устранения коррупционных рисков. Вместе с открытыми в начале года координатами, которые позволили, кстати, ликвидировать теневой рынок с годовым оборотом в 250 млн грн, - отказы в регистрации земельного участка по вымышленным причинам уйдут в прошлое", - обещает Гончарук.