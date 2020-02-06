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 Госгеокадастр запустил электронную проверку заявлений на регистрацию земельных участков. ИНФОГРАФИКА

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра запустила сервис для сертифицированных инженеров-землеустроителей, который дает возможность проверки заявлений на регистрацию земельных участков.

Об этом в телеграм-канале сообщил премьер Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор.

"Заработала бесплатная функция проверки обменных XML-файлов, необходимых для регистрации земельных участков. Уровень отказов в регистрации сократится до 4%", - сообщил Гончарук.

Обменный XML-файл - это электронный документ, на основе которого вносятся сведения в систему Государственного земельного кадастра, он формируется и подписывается электронной цифровой подписью сертифицированного инженера-землеустроителя.

"Отныне, если вы подаете документы для регистрации земельного участка, ваш файл может быть автоматически проверен программой и вы получите обратную связь с перечнем ошибок, которые вы допустили. Раньше люди могли месяцами не получать ответа, а в случае обратной связи им не сообщалось о том, какую именно ошибку в файле они допустили", - сообщил Гончарук.

При подаче электронного заявления на государственную регистрацию земельного участка предусмотрена возможность сделать ссылку на протокол проверки обменного файла. Также есть возможность с QR-кодом проверить валидность файла.

"Это еще один шаг к прозрачной работе Госгеокадастра и устранения коррупционных рисков. Вместе с открытыми в начале года координатами, которые позволили, кстати, ликвидировать теневой рынок с годовым оборотом в 250 млн грн, - отказы в регистрации земельного участка по вымышленным причинам уйдут в прошлое", - обещает Гончарук.

Госгеокадастр запустил электронную проверку заявлений на регистрацию земельных участков 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174180
 
 
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