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 Непогода осложнила работу пунктов пропуска на южной границе, – Госпогранслужба. ФОТО

Из-за непогоды на юге Украины несколько пунктов пропуска на границе временно прекращали работу.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины сообщает БизнесЦензор.

В международном пункте пропуска "Рени" временно не осуществляются пропускные операции в связи с аварией на линии электропередач, автотранспорт перенаправляется к межгосударственному пункта пропуска "Долинское".

В пункте пропуска "Табаки" временно не осуществлялись пропускные операции в связи с аварией на линии электропередач. Автотранспорт пограничники перенаправили в пункт пропуска "Виноградовка".

Из-за больших снежных заносов затруднены подъезды к дороге, которая ведет к пунктам пропуска "Новые Трояны" и "Железнодорожное".

Дорога между украинским пунктом пропуска "Виноградовка" и молдавским "Вулканешты" имеет значительный снежный покров. Пограничниками Измаильского отряда оказана помощь людям, которые находились в трех легковых автомобилях, застрявших в снегу в этих местах.

Руководство отдела пограничной службы "Болград" обратилось в органы местной власти для расчистке дорог международного значения.

Как сообщал БизнесЦензор, аэропорт "Херсон" сегодня закрыли из-за непогоды и снегопада. Национальная полиция Украины сообщает об ограничении движения на трассе Одесса – Рени в связи с ухудшением погодных условий.Непогода осложнила работу пунктов пропуска на южной границе, – Госпогранслужба 01
Непогода осложнила работу пунктов пропуска на южной границе, – Госпогранслужба 02
Непогода осложнила работу пунктов пропуска на южной границе, – Госпогранслужба 03
Непогода осложнила работу пунктов пропуска на южной границе, – Госпогранслужба 04
Непогода осложнила работу пунктов пропуска на южной границе, – Госпогранслужба 05

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174173
 
 
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