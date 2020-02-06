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 "Укрпошта" запустила услугу снятия наличных с банковских карт в своих отделениях

АО "Укрпошта" запустила услугу снятия наличных денег в своих отделениях через POS-терминалы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрпошты" сообщает БизнесЦензор.

"Отныне в отделениях связи можно снять наличные через POS-терминалы "Укрпошты". Более 3000 автоматизированных отделений "Укрпошты" оборудованы терминалами для снятия наличных без комиссии", - сообщает компания.

Пользователи услуги могут получить сумму от 50 до 10 тыс грн за одну операцию. Комиссия за снятие наличных в автоматизированных почтовых отделениях отсутствует, однако возможна комиссия банка, выпустившего карту.

Такая возможность появилась в областных центрах и населенных пунктах с более 2000 жителей, где сокращаются банковские отделения и банкоматы, но есть отделение "Укрпошты" с POS-терминалами.

"Несмотря на тренд диджитализации, мы видим запрос на снятие наличных. Поэтому после успешного пилота услуги на Львовщине, сейчас тиражируем ее по всей стране и клиенты могут снять наличные без комиссии в "Укрпоште", - отметила директор департамента финансового бизнеса "Укрпошты" Юлия Мороз.

Укрпошта запустила услугу снятия наличных с банковских карт в своих отделениях 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174167
 
 
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