 Долги по субсидиям населению составили 14,6 миллионов, – Счетная палата

Об этом со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты сообщает БизнесЦензор.

По его словам председателя Счетной палаты Валерия Пацкана, наибольшая задолженность во Львоской области – 7,2 млн грн, Днепропетровской – 4,9 млн грн и Киевской области – 600 тыс грн, Запорожской области – 500 тыс грн.

"Это свидетельствует об одном - фактическая потребность в таких расходах за счет субвенции не обеспечена. Всего в 19 областях по состоянию на 1 января 2020 года по предоставленным льготам и жилищными субсидиями была кредиторская задолженность в сумме 14,6 млн грн", - сказал Пацкан.

Пацкан пояснил, что риски непогашения задолженности по предоставленным льготам и жилищными субсидиями в текущем году обусловлены тем, что в законе о госбюджете на 2020 год предоставление этой субвенции местным бюджетам не предусмотрено.