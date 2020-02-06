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Все про:контрабанда (106) контрафакт (18) таможня (477) Нефьодов (154) Государственная таможенная служба (11)

 Глава Таможенной службы оценил объемы контрабанды в десятки миллиардов

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов оценил объемы контрабанды в Украине в десятки миллиардов гривен.

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

При этом Нефьодов указал, что оценивать объем контрабанды трудно.

"Мы оцениваем контрабанду в десятки миллиардов гривен. Обязательно сделаем замеры уровня, до которого возможно уменьшить контрабанду. Есть схемы, которые можно прикрыть на 95%, но существуют и такие, которых не прикрыть полностью никогда. Например, почтовая контрабанда. Ее можно только уменьшить, исключив одиозные случаи, когда для одного человека пересылается полный модельный ряд обуви от 35-го до 45-го размера", - заявил он.

Нефьодов указал, что некоторые методологии исследований контрабанды могут быть не верными.

"Я смотрел методологию исследований, показывающих 100 миллиардов гривен. Есть и такие, которые показывают больше. Порой они вызывают у меня удивление. Например, одно из исследований определило, что самый большой объем контрабанды в Украину — более миллиарда долларов в год — поступает из Швейцарии. При этом у нас объем импорта со Швейцарией не настолько большой, чтобы можно было миллиард долларов где-то спрятать", - сказал он.

По словам Нефьодова, украинские суды в 2019 году конфисковали товаров на сумму около 225 миллионов гривен.

"Таможня лишь изымает товары, а конфискует их после этого суд. В прошлом году суд конфисковал товаров на сумму около 225 миллионов гривен. Но следует отметить, что все данные о конфискации подаются по заявленной стоимости. Поэтому фура, стоимость которой мы оценили в 2,7 миллиона долларов, попадет в статистику согласно стоимости в таможенной декларации, то есть 70 тысяч долларов", - сказал Нефьодов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174142
 
 
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 Топ комментарии
 
Нефьодов оценивает свой возможный кусок пирога?
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А видео со встречи с контрабандистом он как оценивает?
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Он чего преЗЕдента не слушает? Тот еще в сентябре сказал что с контрабандой покончено!
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Нефьодов оценивает свой возможный кусок пирога?
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Снова боремся и не можем побороть?
ПОКА СУДЬИ ТОРГУЮТ ЗАКОНАМИ, ПОКА И БУДЕТ В СТРАНЕ ЖОПА!
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він хоч чує себе і ефективність митниці, що при загальній контрабанді в 100 - 200 мілліардів грн???, в 2019 році конфисковали товарів на суму біля??? 225 миллионов гривен, це нуль цілих і нуль сотих відсотка. Може нам і на----н не потрібна така, невгамовно-некерована служба?, чи може таку позицію підтримує керівництво держави, щось, аж надто спокійно почуває себе новий головний митняра.
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...без правосудных судов никогда у нас ничего хорошего не будет, все на них замыкается...иллюзия все это...прецедентное право вводить нужно.." 2 отмены приговора в европейском суде и судью. на "мыло"..мантию на гвоздик и рынок торговать .. Глава Гостаможенной службы оценил объемы контрабанды в десятки миллиардов - Цензор.НЕТ 6068..
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А видео со встречи с контрабандистом он как оценивает?
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Судя по его виду, после встречи у него болела не голова, а задница...
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Он чего преЗЕдента не слушает? Тот еще в сентябре сказал что с контрабандой покончено!
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Оценил наконец то! И когда мы увидим эти миллиарды? Хотя если он про обувь в посылках, то никаагдаа...
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по виду нефьод - вылитый контрабасист, но заднеприводных самокатных контрабасисистов просто не бывает, по цьому нефьод просто патловатый самокатчик Глава Таможенной службы оценил объемы контрабанды в десятки миллиардов - Цензор.НЕТ 1821
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Но следует отметить, что все данные о конфискации подаются по заявленной стоимости. Поэтому фура, стоимость которой мы оценили в 2,7 миллиона долларов, попадет в статистику согласно стоимости в таможенной декларации, то есть 70 тысяч долларов", - сказал Нефьодов

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

А в суде какая сумма фигурирует сумма ущерба или по декларации?
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Да хватит уже оценивать, порядок пора наводить.
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