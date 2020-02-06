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 Нефьодов считает повышение зарплат основной задачей реформы Гостаможенной службы

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов считает, что основная задачи при реформировании этого госоргана – повысить заработные платы таможенникам до рыночного уровня.

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

В противном случае, конкурсы в ГТС будут проходить одни и те же люди, а вопрос с коррупцией решить будет сложно, считает Нефьодов.

"Говоря об обеспечении таможенников, я начинал бы с зарплат. Это самая болезненная история. Если говорить о двух наибольших реформах, которые можно внедрить для борьбы с контрабандой, то это повышение заплат до рыночного уровня и объединение таможни в единое юрлицо, чтобы была возможность перебрасывать декларации между таможенниками", - сказал он.

"Зарплата не сделает из плохого человека честного, но повышение зарплат позволит заново набрать людей. Вы не поверите, но на конкурс приходят одни и те же таможенники. Это замкнутый круг. Поэтому нужно постепенно повышать зарплату до рыночного уровня. Как только вступит в силу закон №2318-1, дающий соответствующую возможность, мы со второй половины марта начнем переаттестацию работников с переведением их на контракт. Кто подпишет контракт, тот получит значительно большую зарплату. Надеемся, что это существенно обновит кадры", - добавил Нефьодов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174138
 
 
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У вас все сложно , 25 лет с полной конфискацией и вся тебе реформа.А для особо одаренных дырка в затылке.
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