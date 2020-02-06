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 На трассе Одесса-Рени ограничили движение из-за погодных условий

Национальная полиция Украины сообщает об ограничении движения на трассе Одесса – Рени в связи с ухудшением погодных условий.

Об этом на пресс-службу управления Нацполиции в Одесской области сообщает БизнесЦензор.

"В связи с осложнением погодных условий ограничено движение для проезда многоосных грузовых транспортных средств на автомобильной дороге государственного значения М-15 "Одесса - Рени" (на Бухарест)", - сообщает полиция.

Из-за сильного снега и заносов в районе села Спасское Татарбунарского района закрыто движение между городами Татарбунары и Измаил.

"Призываем водителей быть осторожными и внимательными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не создавать препятствия для спецтехники, работающей на автодорогах", –сообщает полиция.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174131
 
 
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