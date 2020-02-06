 Toyota увеличила прибыль в 4 раза

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается в пресс-релизе автопроизводителя, его чистая прибыль в октябре-декабре составила 738,03 млрд иен ($6,72 млрд) по сравнению со 180,92 млрд иен за аналогичный период годом ранее.

При этом выручка сократилась на 3,3% - до 7,545 трлн иен.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне 572,82 млрд иен, выручку - 7,441 трлн иен.

Сильный подъем чистой прибыли был обусловлен хорошими результатами в Северной Америке и Европе, а также получением дохода в размере 215,03 млрд иен из-за роста стоимости портфеля ценных бумаг компании (годом ранее их стоимость упала на 503,66 млрд иен).

Операционная прибыль Toyota в прошедшем квартале снизилась на 3,2% и составила 654,45 млрд иен. В том числе показатель в Северной Америке подскочил более чем в пять раз, в Европе - на 38%, но уменьшился в Японии на 18%.

За девять месяцев текущего фингода компания продала свыше 6,83 млн автомобилей против 6,7 млн автомобилей за тот же период годом ранее. При этом в Северной Америке, являющейся самым большим рынком для Toyota, реализация машин увеличилась на 1,1%, в Европе - на 6,2%.

Toyota теперь ожидает, что операционная прибыль по итогам 2020 фингода составит 2,5 трлн иен против ранее прогнозировавшихся 2,4 трлн иен. Чистая прибыль предполагается на уровне 2,35 трлн иен, выручка - 29,5 трлн иен. Компания исходит в своих расчетах из среднего курса 108 иен/$1 и 121 иена за 1 евро.

При этом автопроизводитель сохранил прогноз глобальных продаж без изменения - около 8,95 млн машин.

Котировки акций Toyota по итогам торгов в четверг выросли на 2,6%. За последний год капитализация компании выросла более чем на 20% и составляет сейчас около 22 трлн иен.