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 Системы для диагностики коронавируса поставлены в Украину

Тест-системы для диагностики нового коронавируса находятся на таможенной границе Украины, сообщил гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский на пресс-конференции в Киеве в среду.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Тест-систем, которые уже поставили в Украину, достаточно для исследования 25-30 случаев. В то же время существуют договоренности со Всемирной организацией здравоохранения относительно дополнительной поставки тест-систем в ближайшее время, что увеличит это количество вдвое или втрое", - сказал он.

"Реагенты в составе тест-системы позволят проводить лабораторную диагностику нового коронавируса на современном уровне. Наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса",- говорится в сообщении пресс-службы Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Кроме того, Скипальский отметил, что "в 11 случаев пациентов, у которых были подозрения на коронавирус, заболевание не подтвердилось, еще двое находятся на диагностике".

Он также подчеркнул, что граждане Украины после эвакуации из города Ухань провинции Хубей будут пребывать в изоляции на протяжении инкубационного периода. Точной даты эвакуации пока нет.

"Учреждения, где будут находиться эти граждане на условном карантине, будут определены Министерством здравоохранения", - добавил Скипальский.

По его словам, "Минздрав и ЦОЗ завершает формирование потребности у медучреждений на средства индивидуальной защиты и гигиены, эти расчеты станут основанием запроса Минздрава и других органов власти в резервный фонд относительно выделения допсредств в случае потребности".

ЦОЗ также сообщил, что Минздрав провел селекторное совещание с руководителями областных департаментов здравоохранения и встречу с производителями хирургических масок и их поставщиками, в ходе которой отметил проблему дефицита масок в аптечных сетях в условиях их наличия на складах поставщиков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174120
 
 
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