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 Дело беглого экс-премьера Азарова передали в Высший антикоррупционный суд

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката подозреваемых по делу, фигурантом которого является экс-премьер-министр Николай Азаров, на постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 года.

Об этом со ссылкой на Судовую власть Украины сообщает БизнесЦензор.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей приняла решение отменить постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 и передать материалы по жалобе адвоката подозреваемых в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения в установленном порядке следователями-судьями этого суда", - говорится в сообщении.

Азаров занимал должность премьер-министра с 11 марта 2010 года по 28 января 2014 года. Во время Евромайдана он сбежал в Россию.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174109
 
 
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