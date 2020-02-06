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 В Стамбуле три человека погибли при крушении самолета Pegasus Airlines

Как минимум три человека погибли в результате крушения пассажирского Boeing 737-800 бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines во время посадки в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Еще 179 человек, летевших рейсом PC2193, находятся в больницах, заявил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа в ночь на четверг, 6 февраля.

По его словам, жизни пострадавших вне опасности. Сама авиакомпания, а также министр транспорта Турции ранее заявляли об отсутствии жертв.

По данным властей, авиалайнер "не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе" и съехал с нее. Кадры с места события показывали разрушенный на несколько частей корпус воздушного судна. Пассажиры были эвакуированы через бреши в фюзеляже. Происшествие "могло иметь более серьезные последствия", подчеркнул губернатор провинции Стамбул.

Лайнер вылетел из города Измир на западе Турции. На борту было 183 человека, в том числе шесть членов экипажа. Самолет заходил на посадку под проливным дождем. После инцидента аэропорт имени Сабихи Гёкчен был закрыт, все рейсы перенаправлены в другой стамбульский аэропорт.

В Стамбуле три человека погибли при крушении самолета Pegasus Airlines 01
В Стамбуле три человека погибли при крушении самолета Pegasus Airlines 02
В Стамбуле три человека погибли при крушении самолета Pegasus Airlines 03
В Стамбуле три человека погибли при крушении самолета Pegasus Airlines 04
В Стамбуле три человека погибли при крушении самолета Pegasus Airlines 05

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174106
 
 
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