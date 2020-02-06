 Китай решил снизить на $75 миллиардов пошлины на американский импорт

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

"Комитет по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР решил скорректировать меры по взиманию таможенных пошлин на ряд импортируемых из США товаров на сумму $75 млрд", — говорится в сообщении.

В частности, пошлина на товары, облагаемые с 1 сентября прошлого года по ставке 10%, теперь составит лишь 5%. Еще ряд товаров, пошлина на которые с 1 сентября 2019 года составляла 5%, будут облагаться по ставке 2,5%.

Изменения, как указано в заявлении, вступят в силу с 13:01 по местному времени (08:01 мск) 14 февраля.

"В дополнение к вышеуказанным корректировкам другие тарифные меры в США и Канаде будут продолжать применяться в соответствии с правилами", — отмечается в сообщении.