 Потребители с автономным отоплением в Винницкой области оплатят доставку газа вдвое меньше

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Винницагаз" сообщает БизнесЦензор.

"Благодаря введенной НКРЭКУ новой системе оплаты потребители получают равномерный и прогнозируемый платеж за доставку газа в течение года. Это уменьшит нагрузку на семейный бюджет в отопительный период", - сообщает компания.

Согласно расчетам Ассоциации газового рынка Украины, наиболее выгодной новая система расчетов будет для потребителей, которые используют газ для отопления жилья.

"В Винницкой области доля таких потребителей составляет 80% или 361,5 тыс. семей. Их платежи за доставку газа в отопительный период уменьшатся в среднем в два раза. Например, домохозяйство в Винницкой области, которое потребляет 1393 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 371,94 грн. вместо 655,22 грн", - сообщает компания.

С января потребители будут платить за доставку газа равномерными платежами в течение всего года. Введенная НКРЭКУ новая система оплаты услуг доставки газа дает возможность сократить расходы семейного бюджета на услуги распределения газа в отопительный период.

Такой порядок оплаты является прозрачным и прогнозируемым для потребителей услуг, вносит стабильность в расчетах как для потребителя, так и для АО "Винницагаз".

"Потребитель может равномерно планировать расходы на доставку газа. В свою очередь Операторы ГРМ и "Винницагаз", в частности, получают равномерное поступление ресурсов для проведения текущих работ. Это особенно важно для обеспечения деятельности предприятия в межотопительный период. Именно тогда выполняются основные ремонтные и профилактические работы на газораспределительных сетях", - отмечает финансовый директор АО "Винницагаз" Сергей Кибитлевский.

Компания напоминает, что 24 декабря 2019 г. государственным регулятором утверждены новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРМ.

"Таким образом было завершено анбандлинг, который длился в Украине с 2015 года. Осуществлено окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан к одному поставщику и имеет возможность выбора", - сообщает компания.