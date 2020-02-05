 Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка окружения Иванющенко

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

"Требования кредиторов к банку, которые были не удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "КБ "ТК Кредит" прекращены", – сказано в сообщении.

По данным Фонда, в целом вкладчики банка получили 04 млн грн в качестве гарантированных сумм возмещения.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года Верховный суд Украины подтвердил правомерность решения Национального банка Украины по выводу с рынка банка "ТК Кредит".

"ТК Кредит" стал первым банком, выведенным с рынка за непрозрачную структуру собственности.

Нацбанк признал ПАО КБ "ТК Кредит" неплатежеспособным 9 февраля 2016 года, а 7 апреля того же года решил ликвидировать банк.

Формально основными акционерами банка были указаны Юрий Уманец (контролирует 24,8% акций), а также ряд физлиц, каждому из которых принадлежало менее 10% акций. Однако фактическим владельцем банка указывали бизнесмена Юрия Иванющенко, соратника Виктора Януковича. В частности, членом наблюдательного совета банка был Иван Аврамов, бизнес-партнер Иванющенко.