 Киберполиция заблокировала работу онлайн-казино с ежемесячным доходом в $1 миллион. ФОТО

Об этом сообщает Департамент киберполиции Украины, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, в январе сотрудники киберполиции зафиксировали факт предоставления услуг в сфере игорного бизнеса на территории Украины через сеть Интернет, а также списание денежных средств со счетов государственных банков Украины для участия в играх указанного казино.

"Правоохранители провели обыски, во время которых изъяли 54 системных блока и 27 ноутбуков, на которых установлено программное обеспечение для предоставления незаконных услуг через онлайн-казино. Также изъяты четыре жестких диска, флэш-накопители и документация, подтверждающая незаконную деятельность", – сказано в сообщении.

При этом в ходе осмотра компьютеров, находившихся в офисе компании, сотрудникам киберполиции удалось расшифровать жесткие диски.

"Это позволило получить информацию о разработке программного обеспечения для работы платформы онлайн-казино, инсталляции виртуальных платежных терминалов и тому подобное. Изъятое оборудование направлено для проведения экспертиз", – сообщили в ведомстве.

По версии следствия, с начала 2019 года фигуранты расследования, прикрываясь законной деятельностью в сфере IТ-разработок, организовали работу офисов в городе Киев.

В офисах работал штат специалистов, которые создали и администрировали ряд онлайн-казино. Также злоумышленники зарегистрировали интернет-платформу для привлечения партнеров и игроков.

"Фигуранты, "замаскировавшись" под легальный бизнес, организовали деятельность ряда онлайн-казино и вышли на рынок Украины, Европы, Австралии и США", – сказано в сообщении.

По данным следователей, месячный доход предприятия составлял миллион долларов, а организаторами противоправной деятельности были три человека 1979, 1983 и в 1986 годов рождения.

Сейчас решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступления по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности.