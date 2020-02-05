 СБУ пришла с обысками в редакцию бывшей программы Дубинского на канале Коломойского (обновлено)

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник" в головном офисе медиахолдинга, передает БизнесЦензор.

"В помещении "1+1 media" на ул. Куреневской действительно проходят обыски", – сообщил собеседник агентства.

О проведении обысков в редакции "Секретных материалов" пишет на своей странице в Facebook журналист этой программы Владимир Тимофийчук.

Тимофийчук также ведет стрим из офиса "Секретных материалов", в котором в данный момент проходят обыски. Согласно определению суда, которое попало в кадр стрима, обыски проводит Служба безопасности Украины.

В медиагруппе "1+1 media" уточнили, что обыск СБУ проходит в помещении редакции программы "Гроши", которой до избранием народным депутатом от "Слуги народа" руководил Александр Дубинский.

В медиагруппе назвали обыски в редакции программы "Гроши" нарушением журналистской неприкосновенности и "давлением на независимые СМИ".

В свою очередь в пресс-службе СБУ заявили, что обыски, которые проводятся по улице Куреневской, 18 не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а "осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудио файлов, полученных незаконным способом".

В СБУ заверили, что следственные действия осуществляются на основании решения суда.

"Следственные действия также проводятся и у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств. Никакого вмешательства в работу ТВ канала "1+1" не производится", – подчеркивается в сообщении.

Ранее издание ZN.UA со ссылкой на источники в СБУ и МВД сообщало, что по данным следствия, опубликованный на YouTube ролик с аудиозаписью разговора премьер-министра Алексея Гончарука и других представителей власти монтировался на компьютере "журналиста ТВ-программы расследований, выходящей на одном из самых рейтинговых телевизионных каналов".

Напомним, 17 января премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что подал заявление президенту Владимиру Зеленскому об отставке на фоне скандала с записанным разговором главы Кабинета министров с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к главе государства.

В свою очередь Зеленский по итогам встречи с Гончаруком отказался принять отставку премьера, поставив перед правительством ряд заданий.

Напомним, Верховная Рада 4 октября 2019 года одобрила Программу деятельности Кабинета министров. Утвержденный документ делает невозможным отставку Гончарука и Кабмина в связи с недоверием в течение года.

В то же время, согласно ст.115 Конституции, премьер-министр, другие члены Кабинета министров имеют право заявить Верховной Раде об отставке. Отставка премьер-министра Украины, принятие Верховной Радой резолюции о недоверии Кабинету министров влекут за собой отставку всего состава правительство. В таких случаях парламент осуществляет формирование нового состава Кабмина в сроки и в порядке, определенные Конституцией.