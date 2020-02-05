 Рябошапка рассказал о повышении зарплат в Офисе генпрокурора

Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не брал с собой эту табличку, но в среднем повышение оплаты труда по центральному Офису генерального прокурора составляет от 7 тыс. до 10 тыс. грн", – заявил Рябошапка.

Он добавил, что также в Офисе генпрокурора была уменьшена дискреционная надбавка за особые условия труда и подкорректирован процесс выдачи премий: теперь они будут составлять не более 10% доходов прокуроров, что как считает генпрокурор, поможет избежать потенциального финансового давления на прокуроров со стороны руководства.

"По районам и областям повышение тоже состоится, но уже по ходу переаттестации. Сначала прохождение переаттестации - потом повышение зарплаты", – уточнил Рябошапка.

Как сообщалось, Кабинет министров 11 января 2019 года установил новые схемы должностных окладов прокуроров Офиса генерального прокурора, областных, окружных прокуратур и приравненных к ним прокуратур.

В частности, постановлением оклад генерального прокурора повышен с 37 тыс. до 93,65 тыс. грн в месяц. Оклад первого замгенпрокурора вырос с 34 тыс. до 89,33 тыс. грн, заместителя – с 32 тыс. до 86,45 тыс. грн.

Оклад начальника департамента повышен в 4 раза – до 40 тыс. гривен, начальника управления – с 9,57 тыс. до 38,6 тыс. гривен, начальника отдела – с 9,14 тыс. до 36,8 тыс. грн.

Оклад прокурора Офиса генеральной прокуратуры составляет 28,8 тыс. грн вместо 7,14 тыс. грн, как было ранее.

Кроме того, руководители Офиса генеральной прокуратуры и его подразделений могут претендовать на надбавку за интенсивность труда в размере 100% оклада, а также ежемесячную надбавку за выслугу лет и стаж работы в размере 10-50% оклада, а также за работу с гостайной.

Также установлен фонд для премирования прокуроров в размере не менее 10% окладов и средств от экономии фонда оплаты труда.

Для прокуроров также предусмотрены материальная помощь и помощь на оздоровление, надбавки за знание иностранных языков (до 25% оклада), за научную ступень (до 10%), за звание "заслуженный" (5%).

Напомним, Офис генерального прокурора начал работу 2 января.