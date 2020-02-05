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 Зеленский предложил легализировать незаконные НПЗ

Президент Владимир Зеленский предложил предоставить нелегальным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) возможность легализировать свою деятельность.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам совещания с представителями компаний - участниц топливного рынка и автозаправочных станций, передает БизнесЦензор.

"Последние примеры, которые я видел, это нелегальные НПЗ в Ровно и Кривом Роге. Поэтому я хотел бы попросить правоохранителей, чтобы они обратили внимание на все незаконные НПЗ", – отметил Зеленский.

При этом президент предложил предоставить возможность владельцам нелегальных НПЗ узаконить свой бизнес.

"Чтобы было не так, как раньше, – в масках забежали и закрыли все. А предупредить людей, чтобы согласно законодательству все оформляли, чтобы все было по закону. И тогда работают. Страна должна получать налоги с легального бизнеса", – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь глава СБУ Иван Баканов сообщил, что спецслужба ведет работу по 10 нефтеперерабатывающим заводам, которые работают незаконно.

По словам Баканова, большинство НПЗ формально работает по закону, поскольку они оформляют документацию на производство смесей, а не бензина или дизельного топлива, и таким образом уклоняются от уплаты акцизного сбора.

Владимир Зеленский также отметил первых результатах борьбы с нелегальными автозаправочными станциями.

"Закрыли около 800 незаконных заправок. Это неплохое начало", – сказал президент.

Глава государства также поблагодарил участников рынка за то, что откликнулись на призыв снизить реальные цены на топливо на АЗС.

"Мне кажется, что люди это очень правильно восприняли и благодарны. Действительно, есть снижение цен. Средняя цена на бензин А-95 в Украине составляет 1,06 доллара (за 1 литр, – ред.)", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что полученные положительные результаты - это только начало совместной работы для борьбы с нелегальными НПЗ и АЗС.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174035
 
 
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а как на счёт технологического оборудования ??? что значит легализовать - просто разрешить
нефть отстаивать в бочках ??? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://neftegaz.ru/science/booty/332243-osnovnye-tekhnologicheskie-protsessy-toplivnogo-proizvodstva-neftepererabotka-kratko/
https://rengm.ru/rengm/oborudovanie-neftepererabatyvayushchih-zavodov-npz-i-ego-ekspluataciya.html
- вы реально там обкуренные или на коксе сидите ??????????????????????????????????
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Бубочка живет в придуманном мире. В Украине 7 НПЗ. 5 - не работают. Он не задумывался почему? Скорее всего он даже не подозревает об их существовании. Если бы так легко было запустить завод по ЕВРО5 и платящий все налоги и сборы.
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а было ли выгодно владельцам открывать законные НПЗ на общих условиях!?
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И БЫРЫГ НАРКОТОЙ ТОЖЕ ЛЕГАЛИЗИРОВАТЬ ШОБ ЖЫБАМ БОЛЬШЕ БЫЛО ДЕНЕГ )))
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А яка буде якість того бензину, що роблять в гаражах?
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он дурак? НПЗ стоит десятки миллионов долларов, и должен занимать огромную площадь.
Те "нелегальные НПЗ" - это производство дерьма в гараже, как его можно легализовать? Отменить стандарты на бензин?
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Топливо-энергетический комплекс-основа экономики любого государства.Соответственно он должен находиться в государственной собственности под строгим гос.регулированием.Альтернативы плановой экономики нет и не было. Почему высокая цена на топливо у нас никак не привязана к мировой "рыночной" на нефть,которая опустилась в два раза-около 50$ за баррель? Ведь по законам того же "рынка" цена бензина должна упасть до 12 грн ,а у нас снизили на 30 коп и трубят со всех утюгов об этом "аттракционе невиданной щедрости" Где здесь мифические "рыночные законы регулирования"? .Потому что паразитические "коммерческие" прокладки (АО,ООО) десятки миллиардов долларов ложат в свой "эффективный" карман,которые ранее наполняли гос. бюджет. Правда когда цены на мировом рынке выросли в 2 раза,наши"рыночники" на другой день повысили так же в 2 раза-а как же-законы рынка,зачем их нарушать.?
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