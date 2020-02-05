 Зеленский предложил легализировать незаконные НПЗ

Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам совещания с представителями компаний - участниц топливного рынка и автозаправочных станций, передает БизнесЦензор.

"Последние примеры, которые я видел, это нелегальные НПЗ в Ровно и Кривом Роге. Поэтому я хотел бы попросить правоохранителей, чтобы они обратили внимание на все незаконные НПЗ", – отметил Зеленский.

При этом президент предложил предоставить возможность владельцам нелегальных НПЗ узаконить свой бизнес.

"Чтобы было не так, как раньше, – в масках забежали и закрыли все. А предупредить людей, чтобы согласно законодательству все оформляли, чтобы все было по закону. И тогда работают. Страна должна получать налоги с легального бизнеса", – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь глава СБУ Иван Баканов сообщил, что спецслужба ведет работу по 10 нефтеперерабатывающим заводам, которые работают незаконно.

По словам Баканова, большинство НПЗ формально работает по закону, поскольку они оформляют документацию на производство смесей, а не бензина или дизельного топлива, и таким образом уклоняются от уплаты акцизного сбора.

Владимир Зеленский также отметил первых результатах борьбы с нелегальными автозаправочными станциями.

"Закрыли около 800 незаконных заправок. Это неплохое начало", – сказал президент.

Глава государства также поблагодарил участников рынка за то, что откликнулись на призыв снизить реальные цены на топливо на АЗС.

"Мне кажется, что люди это очень правильно восприняли и благодарны. Действительно, есть снижение цен. Средняя цена на бензин А-95 в Украине составляет 1,06 доллара (за 1 литр, – ред.)", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что полученные положительные результаты - это только начало совместной работы для борьбы с нелегальными НПЗ и АЗС.