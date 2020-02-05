 Украина получила первую систему для выявления нового коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает БизнесЦензор.

В министерстве отметили, что в дальнейшем планируется поступление дополнительных реагентов от ВОЗ и закупка за средства государственного бюджета.

Диагностика с помощью тест-системы будет осуществляться исключительно в случаях, соответствующих эпидемиологическому и клиническому определению болезни, что указано в рекомендациях ВОЗ.

Также в Министерстве здравоохранения 5 февраля состоялось селекторное совещание с руководителями областных департаментов здравоохранения и встреча с производителями хирургических масок и их поставщиками. Была отмечена проблема дефицита масок в аптечных сетях в условиях их наличия на складах поставщиков.

"Участники селекторного совещания обсудили вопросы состояния готовности системы здравоохранения к реагированию на ситуацию с распространением в мире острой респираторной болезни, вызванной новым коронавирусом", - отмечается в сообщении.