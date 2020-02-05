 Газовая компания Новинского увеличила добычу на 27%

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, добыча представительства Regal Petroleum составила 160,11 млн куб. м, увеличившись на 22,3%, по сравнению с 2018 годом.

ЧАО "Укргазвыдобуток" добыто 163,48 млн кубометров, увеличив добычу на 32,2%, ООО "Пром-энерго продукт"– 45,17 млн куб. м (рост на 29,6%).

Кроме того, добыча газового конденсата Smart Energy в прошлом году возросла на 28,7% (на 7,37 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 33,08 тыс. тонн.

В том числе добыча Regal составила 25,14 тыс. тонн (+31,9%), "Укргазвыдобуток" – 5,12 тыс. тонн (+16,9%), "Пром-энерго продукт" – 2,82 тыс. тонн (+24,1%).

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Smart Energy – управляющая компания, входит в группу "Смарт-холдинг" Вадима Новинского и занимается реализацией проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики.

Нефтегазовое направление группы представлено в Полтавской и Харьковской областях компаниями ЧАО "Укргазвыдобуток", публичной британской компанией Regal Petroleum с активами в Полтавской (представительство "Регал Петролеум Корпорейшн ЛТД") и ООО "Пром-Энерго Продукт".